NBA, Schroder avverte i Lakers: “Basta partire dalla panchina”

Nelle ultime due stagioni, gli Oklahoma City Thunder hanno avuto in Dennis Schroder un’ottima arma in uscita dalla panchina. Il tedesco ha evoluto drasticamente il suo gioco e si è messo in mostra come uno dei migliori off the bench: la media di quasi 17 punti sta lì a dimostrarlo.

Per il tedesco è tempo ora di iniziare una nuova avventura, stavolta ai Lakers campioni NBA. Luogo diverso, squadra diversa e responsabilità diverse. Schroder vuole però un ulteriore cambiamento rispetto al suo recente passato:

“Ho già fatto questa cosa di uscire dalla panchina nelle ultime due stagioni ad OKC. Credo di poter andare oltre e di poter essere utile nel ruolo di point guard titolare insieme a Anthony Davis e LeBron”

Il ruolo di Sesto Uomo è nelle corde di Schroder, che nell’ultima stagione si è piazzato al secondo posto, dietro solo a Montrezl Harrell, nelle votazioni per il premio di 6th Man of the Year. I due, curiosamente, si ritroveranno ai Lakers dalla prossima stagione. Ma adesso è tempo di cambiare.

Schroder ha già fatto il titolare ai tempi degli Atlanta Hawks, dove è partito in quintetto per 161 partite in cinque stagioni. Erano altri tempi, ma sarà tutto fieno in cascina per la prossima esperienza ai Lakers, dove Schroder sarà chiamato a togliere dalle spalle di LeBron James il peso di tutto il comando delle operazioni in attacco. James ha chiuso l’ultima stagione a 10.2 assist di media, migliore in NBA:

“LeBron non dovrà avere troppo a cui pensare. Posso portare palla, chiamare un gioco, metterlo nelle condizioni di segnare. Se giocasse senza palla potrebbe essere ancora più decisivo. Credo che i Lakers mi abbiano voluto per questo”

Leggi anche:

LeBron James: “Sono contento dell’arrivo di Marc Gasol”

I Cleveland Cavaliers salutano Tristan Thompson: “Per sempre uno di noi”

NBA, Stephen Curry elogia LeBron James: “Quello che ha fatto alle Finals è incredibile”