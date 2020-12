NBA, Ricky Rubio: “Ho sempre pensato a un ritorno ai Timberwolves”

Il primo giorno ufficiale della stagione NBA 2020-21 dei Minnesota Timberwolves riporta alla mente di Ricky Rubio ricordi nostalgici, mischiati alla gioia per il ritorno tanto atteso nella squadra che lo scelse e lanciò la sua carriera NBA. Ecco le sue parole in occasione del Media Day di squadra:

La prima scelta assoluta al Draft 2020, spesa su Anthony Edwards, ha ridato un po’ di vigore al progetto Timberwolves. Gersson Rosas, President of Basketball Operations della franchigia, aspetta di raccogliere i frutti di quanto seminato sin qui dal suo arrivo ai vertici dirigenziali. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Gli accordi con Ed [Davis e Ricky [Rubio] sono importanti per noi nella costruzione della squadra. Sono elementi fondanti del processo di sviluppo. Disponiamo di ottimo e giovane talento, il che ci entusiasma. Ciò va però accompagnato a una leadership d’esperienza da parte di ragazzi in grado di prendere per mano la squadra, in campo e all’interno dello spogliatoio. Entrambi possono aiutare i più giovani a dare il meglio di sé.”