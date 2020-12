Mercato NBA: previsto per oggi l’incontro tra Davis e i Lakers

Anthony Davis è ancora, tecnicamente, un free agent. AD aveva annunciato la sua intenzione di uscire dal vecchio contratto già da tempo, e ciò aveva dato adito a speculazioni. L’ambiente e gli addetti ai lavori avevano però la consapevolezza che questa fosse una scelta ampiamente prevedibile, fatta da Davis nell’ottica di firmare un nuovo accordo più remunerativo con i Lakers.

E pare che le cose stiano andando nella direzione di una naturale conclusione. Le due parti dovrebbero incontrarsi già nella giornata di oggi per finalizzare un accordo che potrebbe vedere Davis legarsi a lungo (e profumatamente pagato) con i Lakers. Lo riporta Marc Stein del New York Times:

Anthony Davis, who remains unsigned but is widely expected to soon finalize a max deal with the Lakers at the contract length of his choosing, is expected to meet with team officials as early as Tuesday, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 1, 2020