NBA, Pat Riley su Haslem “Lui è l’anima dei Miami Heat”

Udonis Haslem vestirà la maglia dei Miami Heat anche la prossima stagione. Sarà la diciottesima consecutiva nella franchigia della Florida. Pur non avendo un ruolo di primaria importanza nelle rotazioni di coach Spoelstra, Haslem è uno dei giocatori più importanti nella storia recente degli Heat. Il suo impatto all’interno della squadra è fondamentale per lo spogliatoio degli Heat. Tutti lo dicono, dai compagni al coach. Così come Pat Riley, il quale ha lodato il proprio giocatore. Queste le sue parole:

“Haslem ha un ruolo importantissimo per la nostra squadra. Oltre al fatto che riesce ancora a giocare, Udonis tiene tutti i componenti della squadra uniti. Insegna e fa da mentore ai giovani giocatori dei Miami Heat. Penso che adori il suo ruolo e noi siamo contentissimi di averlo ancora con noi”.

Sarà una stagione difficile per gli Heat. Quest’anno sono stati la sorpresa della NBA e ripetere ciò che hanno fatto è un compito di certo arduo. Tuttavia, Miami ha tante carte per competere nella Eastern Conference e chissà se alla fine della prossima annata Haslem potrà vantare 4 anelli. Un sogno difficile, sì, ma non impossibile.

