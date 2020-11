NBA, Andre Iguodala: “Durant sarà il prossimo MVP”

Nella stagione NBA 2020/2021, che decollerà il 22 dicembre, assisteremo al ritorno in campo di due stelle di questo gioco: Kevin Durant e Stephen Curry. Sarà sicuramente felice l’ex compagno Andre Iguodala, ora in forza ai Miami Heat, anche lui protagonista dell’egemonia targata Golden State Warriors che si è portata a casa tre titoli su cinque Finals disputate nello scorso decennio. Il numero 28 degli Heat si aspetta che il loro ritorno abbia un impatto devastante, ma alla fine sono uno sarà l’MVP. E il classe ’84 lo ha scelto:

“Entrambi i ragazzi saranno grandiosi il prossimo anno, ma per l’MVP scelgo KD.”

Dopo aver lasciato gli Warriors in free agency la scorsa estate, Durant ha saltato tutta la passata stagione a causa della rottura del tendine di Achille rimediata in gara-5 delle Finals contro i Toronto Raptors. Il numero 7 dei Brooklyn Nets ha compiuto 32 anni e, anche dopo questo grave infortunio, Andre Iguodala crede che possa dire la sua sul rettangolo di gioco.

Steph Curry, invece, ha già recuperato pienamente dalla frattura alla mano rimediata il 30 ottobre 2019 nel corso della partita contro i Phoenix Suns. Dopo uno stop di quattro mesi, il numero 30 dei Golden State Warriors era tornato sul campo il 6 marzo. Tuttavia, ha fatto solamente in tempo a disputare una partita, poiché il campionato è stato presto sospeso a causa della pandemia da Covid-19.

I due fuoriclasse scaldano i motori e chissà se si giocheranno il titolo proprio con i Miami Heat di Andre Iguodala.

