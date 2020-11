NBA, Nico Mannion firma un two-way contract con i Golden State Warriors

Stando a quel che riporta Shams Charania di “The Athletic“, Nico Mannion ha firmato un two-way contract con i Golden State Warriors. Tale accordo prevede che il giocatore italiano si alterni tra NBA e G-League nel corso della stagione 2020-2021, con la possibilità di essere impiegato per 50 partite al massimo nel contesto primario della regular season.

Mannion, il cui apprendistato avrà luogo quasi certamente con i Santa Cruz Warrios nella lega di sviluppo, avrà comunque buone possibilità di figurare talvolta in prima squadra. Infatti, l’attuale emergenza sanitaria potrebbe rendere alcuni giocatori indisponibili, aprendo dei pertugi per chi di talento ne ha molto e cerca solo l’occasione vincente per dimostrarlo.

L’ex giocatore di Arizona, per quanto esile fisicamente, si è sempre distinto per un’attitudine determinata ed un QI cestistico al di sopra della media. In una lega crudele per chi si avvicina al ferro senza disporre dei sufficienti mezzi atletici, il sistema Warriors ed il passato professionale di Steve Kerr potrebbero far crescere il ragazzo in un’ottica più perimetrale, migliorando specialmente il suo gioco senza palla.

