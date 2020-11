NBA, rilasciate le Curry 8 Under Armour “We Believe”

La collaborazione tra Stephen Curry e Under Armour ha portato nelle nostre case, scarpe che hanno ben rappresentato il cammino di Steph nella sua vita e nel suo gioco in NBA.

L’ultima uscita, le Steph Curry 8 “We Believe”, è ispirata ai Golden State Warriors dell’annata 2006/2007, squadra che riuscì nella vera e propria impresa di battere al primo turno i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki.

Gli Warriors hanno indossato le divise provenienti dalla “We Believe Era”, in alcune serate a tema, e quest’anno hanno mostrato le nuove casacche “Oakland Forever”, con uno stile classico ed essenziale che riporta ad anni passati. Ed è proprio questo l’obiettivo delle nuove scarpe del Baby-Faced Assassin, quello di catturare il senso di appartenenza alla zona della Baia, e creare un clima di speranza per nuovi traguardi.

Considerando che la squadra allenata da Steve Kerr ha vinto ben tre titoli ad Oakland, il tributo è eccezionale, e fa ben sperare i tifosi di Curry.

In ogni caso, le scarpe dovrebbero essere rilasciate il prossimo 11 Dicembre, durante il periodo natalizio e prima dell’inizio della nuova stagione. Per Stephen Curry è la seconda uscita di quest’anno, dopo aver rilasciato le Curry 7 “Dub Nation 2’s” durante l’inizio del 2020, ispirate ai tipici colori dei Warriors, blu e oro.

