Mercato NBA, Kostas Antetokounmpo resta ai Lakers

Kostats Antetokounmpo resterà ai Los Angeles Lakers per almeno un’altra stagione. Il giocatore ha firmato un contratto “two-way” con la franchigia californiana. Per Kostas sarà la seconda stagione con la canotta gialloviola, dopo essere diventato campione NBA a ottobre. La notizia è stata riporta da Shams Charania di The Athletic. Il giocatore era free agent.

Kostas Antetokounmpo has signed a two-way contract to return to the Los Angeles Lakers. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 26, 2020

Kostas Antetokounmpo è sceso in campo in cinque occasioni durante la stagione 2019-2020. Complessivamente ha messo piede in campo solamente per 31 minuti nel corso della sua carriera NBA. Per Kostas è il terzo contratto “two-way” di fila, dopo il primo firmato con i Dallas Mavericks e quello dell’anno scorso, firmato con gli stessi Lakers.

Il fratellino di Giannis ha giocato 38 partite con i South Bay Lakers in G-League. Nella lega di sviluppo ha fatto registrare 14.1 punti, 7.8 rimbalzi e 1.6 assist di media a partita.

