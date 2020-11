Mercato NBA, Frank Kaminsky si unisce ai Sacramento Kings

Continuano a muoversi sul mercato i Sacramento Kings, e un giorno dopo aver firmato Hassan Whiteside, aggiungono anche Frank Kaminsky al loro frontcourt. Il giocatore ha firmato un contratto annuale non garantito, come spiegato dal suo agente ai microfoni di Adrian Wojnarowski.

Kaminsky è all’età di 27 anni e durante la scorsa stagione ha giocato solamente 39 partite con i Phoenix Suns, prima di subire una frattura da stress alla rotula destra. Ha poi giocato solo pochi minuti nella bolla estiva di Orlando, mantenendo le medie di 9.7 punti e 4.5 rimbalzi a partita.

Gli Hornets avevano draftato il giocatore nel 2015, con la scelta numero 9, e nonostante un primo anno piuttosto promettente, il lungo ha finito per essere una riserva durante il resto della sua carriera. Kaminsky non è stato scelto per le sue abilità difensive, ma piuttosto per entrare al posto di Whiteside e aprire il capo, grazie al suo discreto tiro da tre.

Durante la sua carriera, nonostante gli infortuni, la sua percentuale di tiro da dietro l’arco, è stata del 34.7%. Numeri non proprio esaltanti, ma che potrebbero migliorare in un sistema come quello dei Kings, con meno pressioni e più possibilità di guadagnare minutaggio.

Considerando che i Kings hanno perso Kent Bazemore, accasatosi ai Warriors, e Bogdan Bogdanovic, la firma di un lungo che sapesse tirare era fondamentale. A Sacramento solo i lunghi Nemanja Bjelica e Harrison Barnes sono capaci di prendersi queste responsabilità.

