Mercato NBA, J.J. Barea rimane ai Dallas Mavericks

Secondo quanto riportato dal giornalista di ESPN Shams Charania, J.J. Barea ha firmato un contratto annuale di 2.6 milioni di dollari con i Dallas Mavericks.

Guard JJ Barea is signing a guaranteed one-year, $2.6M deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

