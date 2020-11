Mercato NBA: Tyler Johnson resta ai Brooklyn Nets

Nella giornata di oggi, i Brooklyn Nets hanno annunciato la rifirma di Tyler Johnson.

The Brooklyn Nets announced they have re-signed guard Tyler Johnson. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) November 27, 2020

L’ex Miami Heat aveva firmato per la prima volta con i Nets lo scorso 24 giugno, poco prima della ripresa della stagione nella bolla di Orlando. Tyler Johnson si è distinto sia nei seeding games che direttamente ai Playoff, dove è partito per due volte in quintetto, tenendo una media di quasi 14 punti a partita. Queste ottime prestazioni gli sono valse la riconferma. I dettagli dell’accordo non sono ancora stati resi noti.

La sua duttilità e solidità su entrambi i fronti del campo torneranno molto utili a Brooklyn, che si appresta ad iniziare una delle stagioni più importanti della propria storia. Forti di due stelle come Kyrie Irving e Kevin Durant, i Nets potranno nuovamente contare anche su Johnson in uscita dalla panchina.

