NBA, Draymond Green: “Ho grande rispetto per Westbrook, dà sempre il 100%”

Draymond Green è stato recentemente intervistato, in vista dell’inizio della nuova stagione NBA. Il giocatore dei Golden State Warriors ha raccontato un aneddoto accaduto in campo insieme a Russell Westbrook. I due sono noti per avere un carattere peperino e per non tirarsi mai indietro di fronte a uno scontro. In quell’occasione, Green aveva fatto notare, a modo suo, una serie di errori al tiro di Westbrook:

“Un ragazzo come Russ è sempre al cento per cento. Non è mai al sessanta o al settanta, ma sempre al massimo. In quell’occasione ho iniziato a urlargli contro cose del tipo “Non c’è bisogno di sconfiggerli, Russ li batterà al posto nostro”. Poi è tornato verso di me come se volesse dirmi “Tu non sai tirare, non sai giocare”. E’ proprio uno dei ragazzi con il quale preferisco correre su e giù per il campo. Nutro grande rispetto per lui. Russ è un ragazzo che continuerà a rispondermi.”

Draymond Green è un amante del trash talking. Oltre alle gambe, gli piace muovere anche la lingua in campo. Green si è guadagnato la fama da duro con solide prestazioni difensive e offensive, giocando magistralmente anche alle Finals NBA. Infatti Green è stato il perno difensivo della dinasty dei Warriors. Inoltre, era spesso lui a dare la scossa emotiva ai compagni, venendo visto come leader da campioni del calibro di Stephen Curry, Klay Thompson e Andre Iguodala.

Green non calca i parquet NBA da febbraio. Sembra che in estate abbia lavorato duramente per arrivare pronto all’inizio della stagione 2020-2021. A tutti noi mancano le sue urla, le sue giocate difensive e il suo trash talking. Siamo sicuri che anche Russell Westbrook stia aspettando il ritorno in campo del rivale, pronto per il prossimo botta e risposta sul parquet.

