L’approdo ad Atlanta di Danilo Gallinari coincide anche con un nuovo ruolo all’interno della squadra. Infatti, durante la conferenza Zoom di ieri, Travis Schlenk, GM degli Hawks, ha chiarito una volta per tutte quale apporto dovrà e potrà dare l’italiano alla causa della squadra della Georgia. Il Gallo dovrà essere l’uomo di punta della second unit, insieme a Rajon Rondo. Queste le parole di Schlenk a riguardo:

“Quando abbiamo parlato con Danilo e i suoi rappresentanti abbiamo messo in chiaro subito quale sarebbe stato il ruolo per cui stava firmando, cioè essere la riserva di John Collins. Ne era consapevole quando ha preso la sua decisione. Cerchiamo di essere sinceri con tutti i nostri ragazzi: lui sapeva per cosa stava firmando, perciò è così che ci aspettiamo di cominciare. Ma è possibile che Collins e Gallinari giochino insieme nello stesso quintetto. Lui apprezza questa situazione in cui può essere di aiuto ai più giovani. Lo ha già fatto a Oklahoma City e prima ai Clippers, non c’è una singola persona in NBA che abbia qualcosa di brutto da dire sul Gallo. Lo abbiamo messo nel mirino da subito e fortunatamente siamo riusciti a prenderlo”.