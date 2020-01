NBA, Jerry West incorona Doncic: “È come LeBron James”

Luka Doncic sta convincendo davvero tutti. Il talento sloveno, autentico protagonista di questo inizio stagione NBA con 11 triple doppie già messe in cascina, sta frantumando record su record nonostante la carta d’identità dica 20 anni. Poche ore fa, la stella dei Dallas Mavericks ha incassato anche la fiducia estrema da parte di Jerry West. Mr. Logo, intervistato ai microfoni di ESPN, ha semplicemente etichettato il giocatore come prossima superstar di questa Lega, come ce ne sono poche in ogni decade che si rispetti:

“Sono in giro da parecchio, di giocatori speciali ne ho visti tanti e solo che c’è una differenza tra un All-Star e una superstar. Non ci sono mai più di 6-7 vere superstar nella NBA, in ogni epoca, e Doncic oggi è una di queste. Lui come Oscar Robertson? No, perché scommetto che Oscar Robertson non si è mai preso un tiro da più di 5-6 metri, al massimo. I suoi istinti sono più simili a quelli di LeBron James, perché con la testa è sempre una giocata avanti, e ha molta fiducia nel suo tiro. In qualche modo mi ricorda poi Magic e Kobe.”

Poi, West, ha ammesso che lo sloveno a fine carriera potrebbe diventare il giocatore più forte nella storia dei Dallas Mavericks, anche sopra a tale Dirk Nowitzki:

“Non si può certo dire che sia il giocatore più veloce di tutti, ma nessuno riesce a fermarlo perché è il più intelligente. Sa essere veloce ma sa giocare anche in maniera più lenta. Se gli viene lasciato un po’ di spazio lo sfrutta al meglio, e poi sa come passare il pallone: il suo compagno non deve far altro che ricevere e tirare. Ho grandissimo rispetto per Dirk Nowitzki, ma Dirk non è come Luka. Doncic diventerà il più forte giocatore che i Mavericks abbiano mai avuto: lui, da solo, li ha trasformati in una squadra da playoff”.

Solo il tempo ci darà le dovute risposte.

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, Dwight Howard vicino al contratto garantito con i Lakers

NBA, nuovo record per Luka Doncic

Risultati NBA: 38 punti e tripla doppia per Doncic, 47 punti per Jokic! San Antonio abbatte Milwaukee, cadono i Celtics