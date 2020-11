Mercato NBA, Indiana Pacers e Philadelphia 76ers si rafforzano: firmati due free agent

Philadelphia 76ers e Indiana Pacers hanno concluso un accordo a testa nella giornata di oggi. Le due franchigie, rivali nella Eastern Conference, hanno deciso di potenziare il reparto esterni con la firma di due free agent. I 76ers hanno ingaggiato Derrick Walton Jr., con un contratto annuale. I Pacers, invece, si sono portati a casa Kelan Martin, con un contratto biennale. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

The 76ers agreed to a one-year deal with free agent G Derrick Walton Jr., sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 26, 2020

Free agent G Kelan Martin has agreed to a two-year deal with the Indiana Pacers, agent Mike Lindeman of @excelsm_bball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 26, 2020

Kelan Martin ha giocato 31 partite con i Minnesota Timberwolves durante la scorsa stagione . Il giocatore aveva firmato un contratto “two-way” che gli aveva dato la possibilità di mettersi in mostra. Gli Indiana Pacers sono riusciti a ingaggiarlo poiché i T’Wolves hanno deciso di ritirare la loro qualifying offer.

Derrick Walton Jr. ha concluso la scorsa stagione ai Detroit Pistons, dopo averla iniziata ai Los Angeles Clippers. Ha giocato solamente 26 partite, iniziandone una da titolare. Walton ha giocato per i Miami Heat durante la stagione 2017-2018.

Entrambi i giocatori hanno giocato anche in ambito europeo. Prima di fare ritorno in NBA, Martin ha giocato in Germania, mentre Walton, oltre che nell’Alba Berlino, ha giocato pure in Lituania. Entrambi i giocatori sono nati nel 1995.

