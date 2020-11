NBA, Honey nuovo sponsor sulle maglie da gara dei Clippers

A partire dalla stagione NBA 2020-21, sulle maglie da gara dei Los Angeles Clippers apparirà lo sponsor Honey. L’accordo commerciale dà seguito al progetto pilota di durata triennale approvato dalla NBA nel 2017. Si rafforza così la collaborazione avviata nel 2019 tra la franchigia e Honey, che già detiene i naming rights del centro d’allenamento dei Clippers.

Di seguito le dichiarazioni di Gillian Zucker, President of Business Operations dei Los Angeles Clippers, a suggellare l’intesa:

“Siamo orgogliosi di portare il logo Honey sulle nostre maglie e lavoriamo per crescere assieme nei rispettivi ambiti di business. La storia di successo imprenditoriale di Honey e le sue ambizioni […] si allineano con ciò in cui crediamo e per cui lottiamo ogni giorno