NBA, svelata la nuova City Edition dei Boston Celtics

I Boston Celtics sono stati recentemente raggiunti dai Los Angeles Lakers in termini di maggior numero di titoli NBA conquistati nella storia (17) e proprio la voglia di riprendersi quel primato a discapito dei rivali storici ha ispirato la creazione della nuova uniforme da gara, denominata non a caso “It’s all about the Banner” .

La franchigia ha svelato ufficialmente le prime immagini della propria City Edition ed ha accompagnato la carrellata fotografica con un video motivazionale in vista della prossima stagione. Il nome della nuova maglia coincide infatti con lo scopo prefissatosi dalla dirigenza per il 2020-2021: issare alle volte del TD Garden il diciottesimo vessillo della vittoria.

La divisa ricrea in scala i gonfaloni delle 17 vittorie del passato, i cui caratteri verdi si stagliano sullo sfondo bianco.

La presunta semplicità dell’uniforme da gioco è in realtà utilissima a palesare, come già detto, la nitidezza di idee in casa Celtics: riportare il Larry O’Brien Trophy in Massachussets, quando sono passati ormai dodici anni dall’ultima volta, è avvertito come un obbligo morale, prima ancora che sportivo.

