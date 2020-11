Mercato NBA, Golden State Warriors rilasciano Ky Bowman

I Golden State Warriors hanno rilasciato Ky Bowman nel corso della giornata. Il giocatore sarà ora libero di cercarsi un nuovo contratto durante la free agency. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic. Gli Warriors hanno rilasciato Bowman per liberare spazio salariale, visto che dovranno aggiungere una guardia di livello dopo l’infortunio di Klay Thompson.

The Golden State Warriors are waiving guard Ky Bowman, who has interest around the NBA, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020

Ky Bowman ha iniziato la scorsa stagione con un contratto “two-way”. Successivamente gli Warriors lo hanno aggregato al roster con un contratto non garantito. Il 23enne ha beneficiato dell’infortunio di Steph Curry per ritagliarsi lo spazio per mettersi in mostra. In 45 partite ha messo a segno 7.4 punti, 2.7 rimbalzi e 2.9 assist di media.

Attualmente i Golden State Warriors hanno sufficienti coperture nello spot di point guard. Il titolare è senza dubbio Curry, ma al Draft hanno selezionato anche il giovane italiano Nico Mannion. Gli Warriors sembrano credere nello sviluppo di Mannion e hanno deciso di rilasciare Bowman anche per non intralciare la crescita del ragazzo.

Ky Bowman ha comunque colpito numerosi addetti ai lavori durante l’ultima stagione. Alcune franchigie si starebbero già muovendo per ingaggiarlo. I Golden State Warriors hanno attualmente 15 giocatori a roster. Tra i giocatori a rischio taglio ci sono anche Damion Lee e Marquese Chriss, entrambi con contratto non garantito.

