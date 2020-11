NBA, Kelly Oubre attacca i Suns: “Gioco per qualcuno a cui importa ora”

Nonostante le prestazioni eccellenti ad Orlando e l’arrivo di Chris Paul, sembra che l’ambiente a Phoenix non sia dei migliori. Dopo le recenti dichiarazioni di Rubio sulla poca professionalità del front office, anche Kelly Oubre, ormai lontano dall’Arizona, sembra aver qualcosa da dire.

In un’intervista ad una radio di San Francisco (nuova città del giocatore, ora ai Golden State Warriors), l’ala piccola ha avuto parole al veleno per il suo ex-owner, Robert Sarver:

“[Ora] posso giocare per un presidente – qualcuno a cui importi veramente della sua organizzazione, e non solo della percezione che hanno i media. Per me, dipende tutto dalle basi [della squadra]. Se si hanno delle basi solide, si può costruire un futuro brillante, come ha fatto Golden State.”

Le parole, per la verità, non suoneranno del tutto nuove ai tifosi dei Suns. Da diversi anni, infatti, molti supporter ed addetti ai lavori hanno avuto dubbi sulla proprietà, accusata più volte di essere poco partecipe e volenterosa nel creare una squadra da titolo.

Dopo aver trascorso le sue migliori stagioni a Phoenix, con una media di 17,9 punti, 5,8 rimbalzi e 1,3 palle rubate in due annate, Oubre sarà chiamato a migliorare ulteriormente il suo rendimento. Golden State, infatti, ha da poco ricevuto la terribile notizia dell’infortunio di Klay Thompson, al secondo infortunio consecutivo; se i Warriors vorranno lottare per un posto ai Playoff, sarà quindi necessario che il giocatore possa essere un pericolo offensivo costante, anche per scaricare alcune responsabilità dal solito Steph Curry.

