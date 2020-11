NBA, Gasol smentisce le notizie che davano per certo il suo ritorno in Europa

Dopo aver concluso i termini del nuovo contratto con i Los Angeles Lakers, Marc Gasol ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo l’ufficiale conclusione dei Playoff, vinti proprio dalla franchigia gialloviola, molte voci affermavano che il giocatore spagnolo sarebbe tornato in Europa. L’ex centro dei Toronto Raptors ha iniziato la sua carriera da professionista con l’FC Barcelona nel 2003, e si era diffusa l’idea che ci sarebbe tornato per concludere così la sua avventura in NBA.

Secondo quanto riportato da Josh Lewenberg di TSN, in una recente intervista Gasol ha chiarito che la possibilità di un suo ritorno in Spagna non si è mai presentata e che le notizie che giravano sul suo futuro non erano fondate:

“Non era nulla di certo. Penso che qualcuno abbia fatto questa ipotesi e se ne sia convinto. La gente ha cercato di prendere quella decisione per me, ma non io non ho mai detto niente. Non ho mai nemmeno parlato con il Barcellona. Questo è il mondo in cui viviamo adesso, senti qualcuno dire qualcosa e tutti gli corrono dietro”.

Pochi giorni fa, Gasol ha firmato un contratto biennale con i campioni in carica, dando solidità a un roster aggiornato e pronto per cercare di portare a casa il secondo titolo consecutivo. Potrà vantare un buon minutaggio all’interno delle rotazioni di Coach Frank Vogel, a seconda anche delle prestazioni della new entry Montrezl Harrell.

Con queste principali mosse di mercato, i Lakers hanno completamente rinnovato la loro zona d’attacco, rimpiazzando i posti lasciati da JaVale McGee e Dwight Howard.

