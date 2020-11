L’NBA All-Star Game 2021 di Indianapolis viene rinviato al 2024

C’era chiaramente da aspettarselo e ora è ufficiale: l’NBA All-Star Game 2021 non verrà giocato a Indianapolis. La notizia, spoilerata dai principali insider della lega, è stata ripresa anche dagli Indiana Pacers i quali hanno chiarito come l’NBA All-Star Weekend, originariamente previsto per il 12-14 febbraio 2021, si terrà invece dal 16 al 18 febbraio 2024. Le condizioni di salute pubblica hanno impedito ai Pacers di poter organizzare per tempo ed in totale sicurezza, il famoso evento delle stelle.

OFFICIAL: We are thrilled to announce that although the 2021 All-Star Game won’t be played in Indianapolis, we will host @NBAAllStar 2024 ‼️ We are excited to keep working on our plans to showcase our city and state in February 2024 🌟

— Indiana Pacers (@Pacers) November 25, 2020