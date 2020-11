Le reazioni del mondo NBA alla morte di Diego Armando Maradona

Dopo l’improvvisa notizia della morte di Diego Armando Maradona, inevitabilmente tutto il mondo NBA si è ritrovato idealmente sui social network per salutare uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi. L’argentino, in passato, si è dichiarato apertamente come appassionato di basket, seguace dell’argentina guidata da Manu Ginobili. Ecco tutte le reazioni

“Sono molto triste! Grazie Diego per i tanti momenti belli! Un enorme abbraccio a tutta la sua famiglia e a un popolo che lo ha amato profondamente”

arguably the best to ever do it ⚽️ The Hand of God. Thank you LEGEND. #RipMaradona #RipDiegoArmandoMaradona pic.twitter.com/pCTSEjeysM

“Il mondo ha perso uno dei più grandi calciatori mai esistiti: Diego Maradona. È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita quando l’ho incontrato. Riposa in pace amico mio e le mie preghiere vanno alla sua famiglia.”

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72

