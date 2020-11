NBA, Curry fiducioso per il futuro: “Avremo bisogno dell’impegno di tutti”

Pochi giorni fa Stephen Curry ha ammesso di aver pianto alla notizia dell’infortunio del compagno di squadra Klay Thompson. Ma nonostante ciò, il due volte MVP rimane fiducioso nel talento della sua squadra, che per la prossima stagione dovrà farsi trovare pronta. Ai microfoni di Marc J. Spears, di The Undefeated, ha affermato che la sua squadra può ancora ritenersi una contender a tutti gli effetti e che nonostante la battuta d’arresto, il prossimo anno saranno molto competitivi:

“All’inizio sarà difficile, di sicuro. Abbiamo aspettato sette mesi per tornare a giocare. Non vedere [Thompson] in campo, all’inizio del match, sarà strano. Ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nella offseason con [James Wiseman] e le nostre scelte al draft senza dimenticare gli scambi e la free agency che ci ha permesso di creare un roster solido. Dovremo imparare molto velocemente e avremo bisogno del pieno impegno da parte di tutti”.

Una delle mosse più importanti dei Golden State Warriors, finora, è stata l’acquisizione di Kelly Oubre Jr. dagli Oklahoma City Thunder, arrivato tramite la trade cha portato Chris Paul ai Phoenix Suns. Il giocatore ha disputato una buona stagione lo scorso anno, registrando una media di 18.7 punti, 6.5 rimbalzi e 1.5 assist a partita. Quest’anno sarà richiesto il definitivo salto di qualità per rimpiazzare l’assenza di Thompson.

Sembra comunque che i Warriors abbiano ancora qualche altra mossa da parte per il mercato, con l’obiettivo di confermare la squadra che inizierà la prossima regular season. Curry sarà fondamentale per il futuro della franchigia, su di lui peseranno molte responsabilità, ma sa già che potrà contare sull’aiuto dei compagni e della dirigenza, pronti a ricominciare una nuova stagione. A tal proposito, ha dichiarato:

“Sappiamo di poter competere con chiunque in campionato. È un po ‘folle. Sappiamo quanto sia forte Klay. Non fraintendermi. Ma sentiamo le chiacchiere. Molti pensano che per noi ormai è al fine. Cosa faremo in futuro? Con i nuovi arrivati dobbiamo prepararci a ciò che ci aspetta. Sappiamo che i Los Angeles Lakers sono i campioni, specialmente per l’aspetto difensivo. Dobbiamo batterli e siamo pronti per farlo”.