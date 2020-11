Mercato NBA, Torrey Craig si unisce con i Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks molto attivi in questi minuti di mercato NBA 2020. Il front office della franchigia del Wisconsin, infatti, dopo aver sostanzialmente chiuso per Bryn Forbes, ha raggiunto un accordo anche con Torrey Craig. L’ex giocatore di Denver nelle prossime ore firmerà un contratto che lo legherà a Milwaukee. Le cifre dell’operazione non sono ancora state rese note.

Free agent Torrey Craig has reached agreement on a deal with the Milwaukee Bucks, his agents Dave Spahn and Austin Brown of @CAA_Basketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Un innesto tutto sommato di livello per la squadra capitanata da Giannis Antetokounmpo. Craig era solito essere utilizzato da coach Malone come difensore sulla migliore stella avversaria. Nell’ultima stagione, il classe 1990 ha registrato una media di 5.4 punti + 3.3 rimbalzi e 0.8 assist in 18.5 minuti di permanenza sul parquet.

Mercato NBA 2020: tutte le trattative chiuse