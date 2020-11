Mercato NBA, Justin Holiday rimane agli Indiana Pacers

Gli Indiana Pacers mettono a segno una riconferma. Infatti, la franchigia dell’Indiana ha trovato un nuovo accordo con Justin Holiday. Arrivato nell’estate 2019 dai Memphis Grizzlies, il classe ’89 inizierà la sua seconda stagione con i Pacers ma al servizio di coach Nate Bjorkgren. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, il campione NBA 2015 ha firmato un’estensione contrattuale di tre anni per un totale di 18.1 milioni di dollari.

Free agent Justin Holiday has agreed to a three-year, $18.1M deal to return to the Indiana Pacers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Con l’infortunio di Victor Oladipo, Justin Holiday ha trovato molto spazio nelle rotazioni di gioco dell’ex allenatore Nate McMillan. Il numero 8 ha disputato, nella stagione scorsa, 73 partite impreziosite con una media di 8.3 punti, 3.3 rimbalzi e 1.3 assist. Tuttavia, le gare da titolare sono state solamente sei. Holiday continuerà dunque a giocare al fianco del fratello Aaron, selezionato con la 23esima scelta al Draft 2018.

