Mercato NBA, gli Orlando Magic firmano ancora James Ennis

Approdato dai Philadelphia 76ers prima che il campionato si interrompesse causa Covid-19, James Ennis ha trovato la sua dimensione a Orlando. Il classe ’90, come riportato da Shams Charania di The Athletic, ha firmato un’estensione annuale con gli Orlando Magic. Il salario non è stato rivelato.

Free agent James Ennis has agreed to a one-year deal to return to the Orlando Magic, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Il veterano ha avuto un buon impatto in Florida, anche dentro la bolla in cui si sono disputati i Playoff. Con la franchigia capitanata da coach Steve Clifford, James Ennis ha disputato in totale 20 partite mettendo a referto una media di 8.5 punti, 4.8 rimbalzi e 1.1 assist.

I Magic hanno rischiato di perdere il giocatore, dato che inizialmente aveva declinato la player option per la stagione 2020/2021 al minimo salariale di 2.13 milioni di dollari. Tuttavia, contavano di riconfermarlo attraverso un affare più remunerativo.

