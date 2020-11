Mercato NBA, Bulls: Denzel Valentine accetta qualifying offer

Denzel Valentine, restricted free agent in questa finestra di mercato NBA, ha accettato la qualifying offer da $4.7 milioni di dollari propostagli dai Chicago Bulls e resterà nell’Illinois per un’altra stagione. La conferma arriva da Shams Charania di The Athletic.

Free agent Denzel Valentine has signed a one-year, $4.7M (qualifying offer) deal with the Bulls, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Come precisato da K.C. Johnson di NBC Sports Chicago, con questa mossa Chicago ha sostanzialmente occupato 15 posti a roster, in attesa di formalizzare la firma di Patrick Williams, scelto al Draft 2020. Devon Dotson, undrafted, firmerà un contratto two-way. In ballo la qualifying offer presentata a Mokoka: se il giocatore accetterà, i Bulls riempiranno così anche i due slot consentiti dal regolamento NBA per i tradizionali two-way contract. Ricordiamo che la durata di 45 giorni di tali accordi è stata modificata per questa stagione, passando a 50 partite.

Bulls will have 15 deals once Patrick Williams signs his rookie scale contract. Karnišovas said Dotson will sign a 2-way deal and Bulls have qualifying offer out on Mokoka. https://t.co/ULvvHb9of8 — K.C. Johnson (@KCJHoop) November 21, 2020

Tutte le ultime sul mercato NBA 2020