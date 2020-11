NBA, la lega investigherà sul mancato scambio Bucks-Kings per Bogdanovic

La lega NBA ha ufficialmente lanciato un’indagine che riguarda il mancato sign-and-trade tra i Sacramento Kings e i Milwaukee Bucks. Infatti la squadra di Antetokounmpo avrebbe dovuto ottenere Bogdan Bogdanovic in cambio di Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova e DJ Wilson.

La trattativa sembrava ormai conclusa, quando durante la notte del draft, tutto è saltato a causa del rifiuto di Bogdanovic riguardo i termini del nuovo contratto. Nel frattempo, i Bucks hanno rilasciato Ilyasova, parte importante della trade, che quindi non si farà in alcun caso.

L’indagine dell’NBA sembra essere un segnale che la lega non crede molto al fatto che i Bucks non siano stati in contatto con il giocatore durante la trattativa, e che potrebbero averlo convinto a non accettare, per firmare da free agent, senza scambiare altri giocatori.

Altri problemi perciò in casa Bucks, che stanno cercando di ottenere giocatori di livello per far fare alla squadra il salto di qualità necessario a trattenere Giannis Antetokounmpo. Il greco infatti, sarà un free agent la prossima estate, e molti addetti ai lavori stanno già speculando sulla sua prossima destinazione, lontano da Mikwaukee.

In ogni caso, Bogdanovic comincerà la sua free agency durante la giornata di oggi, all’orario che corrisponde alla mezzanotte italiana. Il suo contratto prevede la possibilità da parte dei Kings, di pareggiare qualsiasi offerta ricevuta da altre squadre per convincerlo a restare a Sacramento.

Leggi anche:

Mercato NBA: Kelly Oubre Jr. costerà più di 80 milioni ai Warriors

Mercato NBA, Gordon Hayward ha deciso: declinata player option con Boston

NBA, New York Knicks con 40 milioni di spazio salariale: puntano Hayward e Westbrook