Mercato NBA, i Detroit Pistons firmano anche Jahlil Okafor

I Detroit Pistons sembrano essere la squadra più attiva in questo inizio di free agency NBA 2020. Dopo aver acquisito le prestazioni di Mason Plumlee (qui per i dettagli dell’operazione), la franchigia del Michigan ha chiuso anche per Jahlil Okafor. Secondo quanto riportato dal solito Woj, il front office di Detroit si è accordato con il giocatore sulla base di un biennale.

Free agent center Jahlil Okafor has agreed to a two-year deal with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Con questa mossa Detroit ha sistemato il suo reparto lunghi nel giro di 30 minuti. Nell’ultima stagione Okafor ha giocato tra le fila dei New Orleans Pelicans, viaggiando con una media di 8.1 punti + 4.2 rimbalzi + 1.2 assist in 30 apparizioni.

NBA free agency so far@detroitbadboys pic.twitter.com/v3fy37Pbks — SB Nation NBA (@SBNationNBA) November 21, 2020

Le ultime notizie sul Mercato NBA 2020