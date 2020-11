Mercato NBA, Mason Plumlee finisce a Detroit: triennale da 25 milioni

Una mossa di mercato importante, almeno dal punto di vista della spesa economica, per i Detroit Pistons i quali si aggiudicano Mason Plumlee sul mercato dei free agent. Secondo quanto riporta infatti Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia del Michigan ha chiuso un accordo sulla base di un contratto triennale da 25 milioni di dollari.

Free agent center Mason Plumlee has agreed to a three-year, $25M deal with the Detroit Pistons, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020