È festa grande in famiglia De’Aaron Fox. Il giocatore, infatti, ha ufficialmente accettato l’estensione con i Sacramento Kings sulla base di un max contract da 163 milioni di dollari nei prossimi 5 anni. L’importo potrebbe tranquillamente lievitare a 195.6 milioni nel caso in cui diventerà eleggibile per un super max contract. A riportare la notizia è stato Shams Charania, il quale ha peraltro aggiunto che si tratta del primo max contract della free agency 2020.

De'Aaron Fox of the Sacramento Kings is the first maximum contract of 2020 NBA free agency, negotiated by @chrisgaston_ of @FamFirstSports. https://t.co/StInTTwtCY

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020