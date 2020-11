Mercato NBA, gli Spurs tagliano Chimezie Metu; triennale per Eubanks

I San Antonio Spurs, consapevoli di non recitare un ruolo da protagonisti in questa finestra di mercato NBA, apportano piccole ma significative modifiche al proprio roster. I neroargento hanno comunicato il taglio di Chimezie Metu. ll contratto del giocatore sarebbe stato interamente garantito se fosse risultato ancora a roster dopo il 29 novembre.

Metu, 47 partite giocate in due anni di NBA, fu scelto alla #49 al Draft 2018. Sul finire della passata stagione, nelle rotazioni gli è stato preferito Drew Eubanks. Quest’ultimo ha contestualmente raggiunto un accordo con i neroargento sulla base di un triennale (5.3 milioni complessivi) , come confermato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Forward/Center Drew Eubanks has agreed to a new three-year contract to stay with the San Antonio Spurs, his agent @JamesDunleavy3 of @excelsm_bball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020