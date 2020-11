Mercato NBA, Robin Lopez firma con i Washington Wizards

Robin Lopez sarà un nuovo giocatore dei Washington Wizards. Il lungo, solo qualche giorno fa, aveva declinato la sua player option con i Milwaukee Bucks rendendosi di fatto un free agent a tutti gli effetti. Sul mercato NBA il suo nome ha fatto gola alla franchigia della capitale che lo ha firmato per prima.

League source: Robin Lopez has agreed to terms with the Washington Wizards.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) November 21, 2020