Mercato NBA, Raul Neto si lega ai Washington Wizards

Raul Neto ha deciso con quale squadra giocherà la prossima stagione. Secondo quanto riporta Shams Charania, infatti, il play firmerà nelle prossime ore un contratto annuale al minimo salariale con i Washington Wizards.

Free agent guard Raul Neto has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020