Curiosa scelta di Avery Bradley. L’ormai ex giocatore dei Los Angeles Lakers ha scelto quella che sarà la sua nuova squadra, ossia i Miami Heat, ultimi finalisti NBA proprio contro i gialloviola di LeBron James. La guardia firmerà nelle prossime ore un contratto biennale da 11.6 milioni di dollari, con il secondo anno in team option.

Free agent Avery Bradley has agreed to a two-year, $11.6M deal with the Miami Heat, his agent Charles Briscoe tells @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

The second year of Avery Bradley is a Heat option, source tells AP. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) November 21, 2020

Lo ricordiamo, Bradley aveva declinato la sua player option con i Lakers da circa 5 milioni di dollari per andare alla ricerca di un accordo pluriennale. Il giocatore, inoltre, non aveva partecipato con LeBron & co. alla ripartenza NBA all’interno della bolla di Orlando, proseguita poi con la vittoria del titolo della squadra di coach Vogel. Nell’ultima stagione con i californiani, Bradley ha viaggiato con una media di 8.6 punti + 2.3 rimbalzi + 1.3 assist ad allacciata di scarpe.

