Mercato NBA, Boston con la trade: Enes Kanter ai Portland Trail Blazers

Dopo solamente una stagione, Enes Kanter saluta il Massachusetts e i Boston Celtics per approdare in Oregon, alla corte dei Portland Trail Blazers. Si tratta di un ritorno, dato che il centro turco vi aveva già trascorso metà stagione firmando il 13 novembre 2019. E il bis sembra gradito, come testimoniato dallo stesso giocatore su Twitter:

L’affare non riguarda solamente i Blazers e i Celtics, ma coinvolge anche una terza franchigia: i Memphis Grizzlies. Come riportato da Adrian Wojnarowski sempre su Twitter, a Memphis approdano Mario Hezonja e la scelta #30 dell’ultimo Draft Desmond Bane. Ai Celtics spetta una futura scelta al Draft di Memphis.

Portland is acquiring Boston's Enes Kanter in a three-way deal with Memphis, sources tell ESPN. Memphis gets Mario Hezonjia and 30th pick (Desmond Bane) from draft night deal as part of trade too. Celtics get a future Memphis draft consideration.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020