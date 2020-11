Dwight Howard, fresco campione NBA con i Los Angeles Lakers, sarà presto un giocatore free agent. La speranza di ‘Superman’, tuttavia, è quella di rimanere alla corte di coach Vogel e di LeBron James.

Ospite del podcast di Alex Kennedy, Howard ha risposto alle domande di Ethan Cohen, parlando della vittoria del titolo, del suo contributo alla causa e del suo futuro, che spera di viverlo ancora ai Lakers:

Dwight Howard on FA: "I would love to come back and play for the Lakers again. Hopefully, this year, they give me a contract; that's the biggest thing. I don't want to play for free anymore. This year, it was like, 'OK, I'll do whatever.' But I think I've earned… a contract." pic.twitter.com/DuzNqg6EQi

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) November 18, 2020