Mercato NBA, Evan Fournier dice sì alla player option: rimane a Orlando

Anche Evan Fournier ha preso una decisione: rimarrà agli Orlando Magic. Il francese era atteso ad una scelta riguardo la sua player option da 17 milioni di dollari per la stagione 2020-21. Ebbene, la guardia ha scelto di sfruttarla e tentare la free agency durante l’estate 2021.

Magic’s Evan Fournier will exercise his $17M player option for the 2020-21 season on Monday, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020