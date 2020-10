NBA, Udonis Haslem inferocito con la squadra: Wade è d’accordo

Durante il terzo quarto di Gara 2, ieri notte agli occhi dei più attenti non sarà sfuggita la sfuriata di Udonis Haslem nei confronti dei propri compagni di squadra. L’ex compagno e amico Dwyane Wade gli ha dato ragione attraverso un post affidato ai suoi canali social:

The one on the bench can’t be more angry than the ones of the court. We need that same energy on the court. You can’t spar with them and you won’t outplay the Lakers. You have to fight, scrap and make it ugly to even have a chance https://t.co/ieh4NhGbwE

— DWade (@DwyaneWade) October 3, 2020