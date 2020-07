NBA, Haslem: “Sono ancora il giocatore più sexy della lega”

L’icona dei Miami Heat, Udonis Haslem non è più il giocatore più anziano nell’NBA dopo che la guardia Jamal Crawford ha firmato con i Nets, lo scorso giovedì.

Entrambi i giocatori hanno infatti compiuto 40 anni. Alla domanda fatta ad Haslem riguardo l’argomento, il giocatore ha fornito una risposta piuttosto ironica:

“Sono ancora il giocatore più sexy dell’intera lega.”

Il senso dell’umorismo ha sempre fatto amare Udonis Haslem dai tifosi NBA, e soprattutto in questo momento, sembra essere uno dei pochi giocatori a spezzare l’atmosfera in cui vertono gli Stati Uniti d’America.

Per quanto riguarda i Miami Heat invece, la squadra si è già assicurata un posto ai playoff del 2020, e utilizzerà le 8 partite nella bolla per togliere un po’ di ruggine dopo mesi di stop. I più attesi sono sicuramente l’All-Star Jimmy Butler e il suo compagno Bam Adebayo, responsabili di guidare la franchigia dopo il mancato approdo ai playoff dell’anno scorso.

I Brooklyn Nets di Crawford, sono in una situazione pessima riguardo le assenze; la squadra dovranno fare a meno di giocatori del calibro di DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, oltre ai due all-star Kyrie Irving e Kevin Durant. I Nets sono al settimo posto e battaglieranno contro gli Orlando Magic e i Washington Wizards per gli ultimi due posti validi per la postseason.

Haslem, leader di sempre degli Heat per rimbalzi, ha giocato solamente tre partite prima che la stagione venisse sospesa, ma è rimasto nel roster perchè considerato un elemento di sicura fiducia e dall’innata leadership.

Leggi anche:

Draft NBA, LaMelo Ball vorrebbe giocare per i New York Knicks

NBA, Il più grande rimpianto sportivo di Mark Cuban

NBA, due giocatori positivi al coronavirus tra gli Washington Wizards