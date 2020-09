Jimmy Butler non ha mai nascosto la sua ammirazione, fin dal suo arrivo, per l’universo dei Miami Heat.

Il temperamento roccioso del giocatore infatti, si è sposato alla perfezione con la cultura del lavoro degli ex campioni NBA, e se ne ha avuto la prova anche nell’ultima notte di Playoff.

A mettere infatti un ulteriore sigillo a a questo matrimonio sono state le parole del giocatore dopo l’ultima gara disputata contro i Milwaukee Bucks.

Secondo il giocatore, la chiave del successo sarebbe attribuibile soprattutto ad un senatore della franchigia. La strepitosa prestazione Jimmy Butler infatti, giungerebbe dalle parole pronunciate dal suo compagno di squadra, Udonis Haslem.

È grazie a lui se abbiamo vinto. È letteralmente venuto nel mio angolo a dirmi, non farci perdere questa partita. Dopo essere venuto da me, verso l’ottavo minuto del terzo quarto, le sue parole hanno come acceso una grande energia dentro di me. Si può dire che sia stato come premere un’interruttore. Mi ha letteralmente acceso.

A fare eco alle parole di Jimmy Butler ci sono quelle di Erik Spoelstra. L’allenatore degli Heat, considerato tra i maggiori artefici di tale impresa, ha lodato soprattutto la mentalità dimostrata dalla sua stella nel corso della serie.

Sono sicuro che tutti guarderanno i 30 punti, ma ha avuto solo tre tentativi nel primo tempo. Fa tutto il necessario per aiutare la tua squadra a vincere, da entrambi i lati del campo. Mi è piaciuto soprattutto per come ha letto la partita. Non scende in campo per fare ogni volta 50 punti, ma penetra a canestro sempre nei momenti più opportuni, quando le difese gli prestano il fianco.