Mercato NBA: Sixers interessati a Chris Paul

Dopo i Phoenix Suns e i New York Knicks, nella corsa a Chris Paul, sembra si siano inseriti anche i Philadelphia 76ers. Tuttavia, secondo Brian Windhorst di ESPN, per i Sixers, la strada per arrivare al dieci volte All-Star, è decisamente in salita.

“Mi risulta che ci siano alcune squadre della Eastern Conference interessate a Paul come ad esempio i Knicks ed i Sixers. Credo che tra Phila e OKC ci sia stata addirittura una prima chiacchierata superficiale a riguardo ma non credo che ci siano margini reali per una trattativa”

Secondo il reporter infatti, al momento non ci sarebbero opzioni valide da mettere sul piatto, come contropartite da girare agli Oklahoma City Thunder, a meno che Daryl Morey non decida di sacrificare Ben Simmons. Un’altra strada percorribile, ma poco ipotizzabile, per Phila sarebbe quella di cedere Tobias Harris e Josh Richardson ma così facendo creerebbe delle lacune importanti nel reparto ali a disposizione di Doc Rivers.

L’ostacolo maggiore legato a CP3 infatti è il suo (pesantissimo) contratto. L’ex Houston Rockets guadagnerà nella prossima stagione ben $41 milioni, cifra che spaventa tante squadre e lo rende meno avvicinabile a molte di esse. L’unica che infatti sembra non essere stata spaventata dal contratto del prodotto da Wake Forest sembrano essere i Suns.

Con Rivers e Morey (entrambi hanno lavorato con Paul) però Phila ci vuole provare, fino a dove lo scopriremo solo prossimamente.

Leggi anche:

Mercato NBA, Mike Conley non uscirà dal contratto con Utah

Mercato NBA, anche Tucker e Covington nel mirino dei Bucks

Mercato NBA, Bucks e Sixers interessati a Patty Mills