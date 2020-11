Mercato NBA, Mike Conley non uscirà dal contratto con Utah

Come previsto, Mike Conley ha annunciato agli Utah Jazz di non volersi avvalere della famosa Early Termination Option presente all’interno del suo contratto per rimanere un altro anno a Salt Lake City. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, infatti, il play non avrebbe alcuna intenzione di diventare free agent in questa offseason, rinunciando così a 34.5 milioni di dollari previsti per l’ultima stagione, come previsto dall’accordo firmato 5 anni fa con Memphis, quando rinnovò a cifre irreali: 152 milioni di dollari.

All’età di 33 anni, Conley è in una fase calante della sua carriera come visto durante l’ultima stagione in maglia Utah in cui non è riuscito ad accompagnare la squadra come previsto. Un motivo in più, per Mike, per non rinunciare in nessun caso ai 35 milioni della prossima annata. In 47 partite lo scorso anno, Conley ha viaggiato con una media di 14.4 punti, 4.4 assist e 3.2 rimbalzi a partita con il 37.5% dall’arco.

