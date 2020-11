NBA, il GM degli Wizards gela Golden State: “Non scambieremo mai Bradley Beal”

Dopo un anno di transizione, è prevedibile che i Golden State Warriors saranno aggressivi, nell’imminente free agency, per tornare subito competitivi. Nelle ultime settimane sono stati accostati molti nomi, ai californiani, tra cui quello di Bradley Beal. La star dei Washington Wizards è stato definito addirittura il “sogno” di Bob Myers e dell’intero front office Warriors. Un sogno però destinato a rimanere tale.

Almeno secondo quanto affermato recentemente a NBC Sports da Tommy Sheppard. Il GM di Washington, intervistato sull’argomento, ha gelato i californiani affermando che:

“Stiamo costruendo la squadra attorno a Bradley Beal, non abbiamo intenzione di scambiarlo. È un giocatore straordinario ed un essere umano ancor più straordinario. È esattamente ciò che vogliamo avere in casa nostra”

I Warriors hanno a disposizione una carta importante da giocare, non solo per convincere i Wizards, ovvero la seconda scelta assoluta al prossimo Draft che, secondo molti analisti, verrà usata come pedina di scambio per arrivare ad una stella.

Stella che però, vista la missiva di Sheppard, non dovrebbe essere Beal. Non un dramma in casa Golden State, visto che nello stagno ci sono altri pesci grandi da poter prendere. Anche perchè l’esca è di qualità, e potrebbe attrarre qualcuno.

