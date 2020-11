NBA, i Lakers giocheranno a porte chiuse

I Los Angeles Lakers giocheranno a porte chiuse le partite allo Staples Center: una regola che rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione, come si legge sul sito ufficiale della NBA.

The health and safety of our fans, players, staff and community are our main priority and we will continue to work with state and local officials to come up with a plan to safely welcome fans back in adherence with local, State, and NBA guidelines.https://t.co/2DeKDX3yzf

— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 12, 2020