Mercato NBA, Fred VanVleet: “Cercherò di farmi pagare tanto”

Il prossimo mercato NBA avrà in Fred VanVleet uno dei protagonisti più attesi. Il playmaker dei Toronto Raptors, infatti, sarà free agent e la situazione sembra particolarmente calzargli a pennello. Queste le parole di uno dei protagonisti del titolo NBA 2019, rilasciate durante una puntata del podcast condotto da JJ Redick:

“Cercherò di essere pagato tanto. Non sarò timido su questa cosa. Poi, sono sicuro che non devo andare in giro a convincere le squadre di voler giocare per vincere. Dovrebbero già saperlo. Se guardano alla mia storia, non sono mai stato in una squadra perdente in tutta la mia vita. Ho vinto un titolo e ora è tempo di incassare. Ho 26 anni… Sono solo da quattro anni in NBA, ma mi sento come se fossi sul punto di dover ancora regalare il mio massimo, con un ruolo da protagonista.”