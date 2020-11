Mercato NBA, ecco le squadre interessate a Davis Bertans

Archiviata la stagione con i Washington Wizards, per Davis Bertans è il momento di guardare alla prossima e a quale direzione seguire per il suo immediato futuro. Il cestista lettone infatti ha appena concluso una delle migliori stagioni della sua carriera con la canotta dei capitolini. E ora, con il contratto in scadenza, molte franchigie vogliono puntare su di lui.

Se fino ad oggi, infatti, attorno all’ala grande si era parlato soprattutto in termini di free agency, ora sono iniziate a circolare voci di un possibile scambio attraverso la formula della sign-and-trade. A riprova del fatto che lo specialista dal perimetro sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato NBA.

I nomi delle franchigie pronte a presentare una offerta tramite trade, come riportato anche dalla NBCS, non sono ancora emersi ma nella lista rientrano le probabili contender del prossimo anno Nuggets e Celtics, oltre ai campioni in carica Lakers.

Un problema in più per la dirigenza Wizards, che fin dalla fine del campionato aveva individuato nella riconferma di Bertans il principale obbiettivo di mercato. E che ora vede aumentare la lista delle concorrenti, che già annovera Suns, Knicks e Hawks, pronte a ingolosire il lettone in free agency.

Il forte interesse verso il giocatore non è solo motivato dalla free agency priva di nomi caldi, ma è anche la ricompensa per una stagione giocata da assoluto protagonista. Bertans infatti al primo anno nella capitale ha viaggiato con una media di oltre 15 punti e 4.5 rimbalzi a partita, segnando le migliori medie in carriera. A cui va aggiunto un tiro da oltre il 40% da tre, che rendono l’atleta perfetto prototipo di nuova ala tiratrice che la NBA odierna richiede.

Numeri e doti quindi che pongono Davis Bertans al centro del progetto Wizards, ma anche protagonista del prossimo mercato NBA.

