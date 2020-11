Cominciano ad impazzare le prime notizie relative al mercato NBA 2020. Una delle voci che sta prendendo sempre più piede tra gli addetti ai lavori, riguarda il possibile addio di Russell Westbrook dagli Houston Rockets. La franchigia texana, infatti, dopo la rivoluzione compiuta con i divorzi da Daryl Morey (finito a Philadelphia) e Mike D’Antoni (in attesa di una panchina), potrebbe cedere alle pressioni di diverse pretendenti, pronte a costruire pacchetti di scambio molto interessanti.

Secondo quanto riporta Kevin O’Connor di The Ringer, infatti, sul playmaker ex Oklahoma, ci sarebbero sia New York Knicks che Los Angeles Clippers. Se i primi sono alla ricerca di un leader che possa guidarli ad una rapida ricostruzione per cercare di tornare competitivi, i californiani vogliono invece regalare una nuova stella al neo head coach Tyronn Lue. In tal caso potrebbero esserci sacrifici importanti in casa Clippers, dopo la deludente postseason andata in atto ed i recenti malumori dello spogliatoio con Paul George. New York, invece, potrebbe sacrificare qualche chiamata importante in Draft futuri.

Queste le parole di O’Connor:

“Sono state interessanti le ultime 24 ore in NBA. Ho avuto conferma da più fonti – di cui mi fido – che ci sono diverse squadre che credono di poter arrivare a Russell Westbrook. So che Clippers e Knicks hanno rivelato il loro interesse per Westbrook. Se le cose si materializzeranno prima o poi, questo non lo so, ma resta il fatto che ci sia convinzione da parte delle franchigie NBA di poter arrivare a Westbrook e che quest’ultimo possa rendersi disponibile.”

Westbrook, nove volte All-Star e due volte scorer leader della lega, ha vinto l’MVP nel 2016-17 con gli Oklahoma City Thunder. Durante l’ultima offseason è stato spedito in direzione Houston dove ha trascorso l’ultima stagione. Siamo già arrivati ai tempi dei saluti? La sensazione è che i Rockets vogliano, in qualche modo, abbandonare lo stile delineato da Morey. Con o senza Westbrook non ci è dato saperlo.

