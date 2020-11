A seguito dell’elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, non sono mancate le numerose reazioni da parte del mondo della NBA, alle quali vanno aggiunte le ultime dichiarazioni di Magic Johnson.

Il campione ed ex dirigente dei Los Angeles Lakers, ha voluto infatti esprimere tramite una nota le proprie congratulazioni

Wow. Il presidente eletto ha appena tenuto il suo miglior discorso di sempre. A davvero tutto quello che il popolo americano necessita di sentire in questo momento. Ha dimostrato il suo vero senso della leadership, cercando di riportare i temi dell’uguaglianza e della cura al centro del dibattito. Tra i primi provvedimenti del quale si è fatto carico con la sua amministrazione non è mancata una dura lotta alla pandemia. Non ha dimenticato inoltre di citare il suo piano per far ripartire l’economia e riportare temi cardini come l’amore il rispetto per il prossimo. Infine, ma non certo per importanza, mi è piaciuta la sua citazione sulla Bibbia. Qualunque cosa accada, sono certo che supporterò sempre Joe Biden. Sono felice per quello che avverrà nel nostro paese, ma soprattutto sono grato di avere finalmente un leader che possa finalmente ricostruire il nostro paese e la fiducia verso i nostri governanti.