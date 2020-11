NBA, Anthony Edwards: “Il mio giocatore preferito è Kevin Durant”

Anthony Edwards, una delle probabili primi scelte al prossimo Draft NBA, ha già le idee molto chiare sui propri modelli di riferimento. Giovedì a Sports Center, aveva riferito che il giocatore che più gli assomiglia per stile di gioco è Dwyane Wade.

Il giocatore si era così espresso riguardo a Wade in un’intervista al giornalista di ESPN John Buccigross:

“Quando lo guardo in televisione penso: ‘Posso diventare come lui o addirittura essere migliore’. Però si è ritirato, dunque non mi rivedo in nessuno dei giocatori presenti nella lega in questo momento. Il mio giocatore preferito è sicuramente Kevin Durant. Quando lo guardo penso: ‘Lui sì che è veramente forte’”.